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تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 36 مليار دولار في مايو

02:10 م الأحد 07 يونيو 2020
تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 36 مليار دولار في مايو

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد إن الاحتياطي النقدي تراجع إلى نحو 36 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مقابل نحو 37 مليار دولار في نهاية أبريل.

وتراجع بذلك الاحتياطي النقد الأجنبي للشهر الثالث على التوالي ليفقد نحو 9.4 مليار دولار في 3 أشهر.

وكان الاحتياطي قد سجل تراجعًا في شهر أبريل الماضي بنحو 3 مليارات دولار ليصل إلى 37.037 مليار دولار، كما تراجع 5.4 مليار دولار في شهر مارس الماضي.

ويأتي تراجع الاحتياطي في شهر مايو، رغم حصول مصر على قرض سريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار وطرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

وكان البنك المركزي قال الشهر الماضي، إن تداعيات انتشار فيروس كورونا على الأسواق العالمية استمرت للشهر الثاني على التوالي، والتي أثرت على تواصل عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك الأسواق المصرية خلال شهر أبريل 2020، وإن كانت بوتيرة أقل من الشهر السابق الذي شهد ذورة تخارج المحافظ الاستثمارية.

البنك المركزي المصري احتياطي النقد الأجنبي لمصر

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