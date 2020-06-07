وزيرة التجارة تبحث الاستفادة من "الإنتاج الحربي" في تعزيز تنافسية الصناعة المحلية

قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم الأحد، إن الوزيرة نيفين جامع بحثت مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، التعاون بين الوزارتين والاستفادة من الطاقات التصنيعية المتوافرة لدى الإنتاج الحربي للارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري.

وقال اكد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي إن الوزارة تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة وتنتج منتجات على درجة عالية من الجودة بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي.

وأضاف أن الوزارة تسعى لتعميق نسب التصنيع المحلي فى منتجاتها الأمر الذي يسهم في زيادة القيمة المضافة لمنتجات الإنتاج الحربي، بحسب البيان.

وقال العصار إن وزارة التجارة والصناعة نجحت خلال الفترة الماضية التي شهدت انتشار جائحة فيروس كورونا في وضع منظومة شاملة لتوفير احتياجات السوق المحلي من كافة المنتجات وبصفة خاصة المستلزمات الطبية، مع اتخاذ عدد من القرارات اللازمة لضمان سير عملية الإنتاج بالمصانع.

وأشار إلى قيام الشركات التابعة للإنتاج الحربي بالمساهمة في توفير العديد من هذه المنتجات وبصفة خاصة الكمامات الجراحية والمزودة بصمام تنفس وكذا المطهرات بأنواعها فضلاً عن المنظفات والبويات المضادة للبكتريا باستخدام النانوتكنولوجي .

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية الكبيرة لدى مصانع الإنتاج الحربي لتكون إلى جانب مصانع القطاع الخاص ركيزة أساسية لتنمية الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها بالسوقين المحلي والعالمي.

وأشارت الوزيرة إلى أن منتجات الإنتاج الحربي تتميز بجودتها العالية وسعرها المناسب وأنها تحظى بثقة المستهلك المصري، لافتةً في هذا الإطار إلى أهمية تسويق هذه المنتجات فى الأسواق الخارجية وبصفة خاصة فى السوق الأفريقي، وانه سيتم تكليف مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لإعداد دراسات تسويقية لتحديد أهم الأسواق المستهدفة أمام منتجات المصانع الحربية .

وفي هذا الصدد اشارت جامع الى اهمية تعزيز الشراكة بين مصانع الانتاج الحربي ومصانع القطاع الخاص للتوجه سوياً الى الاسواق الخارجية، مع السعي لتحقيق التكامل بين الجانبين بما يحقق رؤية الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوفير سلاسل الإمداد وزيادة القيمة المضافة ومن ثم زيادة معدلات التصدير، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع على مستوى كبار المسئولين بالوزارتين لبحث هذا الأمر .