"الهجرة" و"الاتصالات" توقعان بروتوكولا للتحول الرقمي والدعم المعلوماتي

كتب- علاء حجاج:

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان اليوم الأحد، إنها وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة لتطوير وتحديث الأنظمة والبنية التكنولوجية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وذكر البيان أن مدة عمل البرتوكول ثلاثة أعوام بموازنة تقديرية 40 ملوين جنيه، بهدف رفع كفاءة أنظمة تكنولوجيا المعلومات من أجهزة وبرامج، وتقديم الدعم الفني فى إدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتدريب العاملين بوزارة الدولة للهجرة المنوط بهم أعمال الدعم والتحديث لأنظمة تكنولوجيا المعلومات، والمعاونة فى تعيين كوادر مؤهلة فى إدارة التحول الرقمي.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هذا التعاون يأتي تنفيذا لاستراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تفعيل التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة، وانطلاقا من موقع وزارة الهجرة وتعاملها مع المصريين بالخارج وكونها تعد واجهة للحكومة المصرية في ربط المواطنين بالخارج بوطنهم.

وقالت إن هذه الخطوة "تتسق مع خصائص وزارة الهجرة كونها وزارة حديثة نسبيا ومن ثم غير مثقلة بإجراءات روتينية معقدة أو عدد كبير من الموظفين، و كونها وزارة لها تعاملات مع جهات مختلفة في الحكومة وكذلك مع المواطنين بمختلف فئاتهم بالخارج ما يشكل منظومة متعددة من التعاملات تتصدرها أولوية التواصل".

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات إن التعاون بين الوزارتين يأتي في إطار تضافر كافة الجهود بين أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية، وتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمصريين بالخارج.