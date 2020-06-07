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وزير الاتصالات: ندرس إجراءات جديدة لتحسين خدمات الإنترنت الأرضي

12:48 م الأحد 07 يونيو 2020
وزير الاتصالات: ندرس إجراءات جديدة لتحسين خدمات الإنترنت الأرضي

عمرو طلعت

كتب-علاء حجاج:

كشف عمرو طلعت وزير الاتصالات عن دراسة الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدد من الإجراءات الجديدة التي ستساعد على تحسين خدمات الإنترنت الأرضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الاتصالات عبر الإنترنت اليوم الأحد للإعلان عن القواعد الجديدة لانتقال عملاء المحمول بين الشبكات الأربع العاملة بالسوق المصرية.

وتضمنت القواعد عدم اشتراط الحصول على موافقة الشركة المراد الانتقال منها بشرط سداد العميل آخر فاتورة شهرية مستحقة عليه، على أن تتولى الشبكة الجديدة تسوية أي مستحقات مالية مع المشغل الذي انتقل منه.

عمرو طلعت وزير الاتصالات وزارة الاتصالات خدمات الإنترنت

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