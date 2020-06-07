بداية من غدٍ.. قواعد جديدة لانتقال العملاء بين شركات المحمول بنفس الرقم

كتب-علاء حجاج:

كشف عمرو طلعت وزير الاتصالات عن ملامح القواعد الجديدة لانتقال عملاء المحمول بين الشبكات الأربع العاملة بالسوق المصرية.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن أول هذه القواعد هو عدم اشتراط الحصول على موافقة الشركة المراد الانتقال منها بشرط سداد العميل آخر فاتورة شهرية مستحقة عليه، على أن تتولى الشبكة الجديدة تسوية أي مستحقات مالية مع المشغل الذي انتقل منه.

وبحسب طلعت يبدأ العمل بالقواعد الجديدة بداية من الغد، وتسري القواعد الجديدة على عملاء الكارت والفاتورة.

وقال الوزير خلال مؤتمر الصحفي الذي عقد عبر الإنترنت إن الوزارة بدأت العمل على وضع القواعد الجديدة التي تستهدف تحفيز المنافسة بين شركات المحمول وعدم تقيد العميل بشركة منذ شهرين مع المشغلين.

وأكد أن القواعد الجديدة أيضا تقتضي تنفذ طلب نقل العميل من شركة محمول لأخرى بنفس الرقم خلال يوم عمل واحد مقارنة بـ 15 يوما في النظام الجديد مع توافر آلية واضحة لدى جهاز تنظيم الاتصالات لمراقبة طلبات النقل المقدمة والتأكد من التنفي.

وأضاف طلعت أن النظام القديم في نقل أرقام العملاء بين الشبكات كان يتطلب ضرورة حصول المستخدم على موافقة مسبقة من الشركة المراد الانتقال إليها وهو أمر كان صعب التحقيق، علاوة على ضرورة سداد العميل كافة المستحقات المالية أو مبلغ تأمين ، إلى جانب مرور عام على الأقل على استخدام العميل للخط حتى يدخل طلب النقل حيز النفاذ.

ورأى أن طلب واحد للنقل في النظام القديم من بين كل 5 محاولات كان يتم الموافقة عليه بنسبة تصل إلى 20% مقابل رفض باقي الطلبات.