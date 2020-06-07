المشاط: مصر تفوز بجائزتين من الأوروبي لإعادة الإعمار في مجال الاستدامة

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فوز مصر بجائزتين دوليتين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجهودها المتميزة في مجال الاستدامة لعام 2020 خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة وتمكين المرأة، وذلك ضمن 11 دولة على مستوى العالم.

وقالت وزيرة التعاون الدولي في بيان صحفي اليوم الأحد إن مصر فازت بالجائزتين الفضية والبرونزية من الجوائز التي تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التي قدمت مساهمات بارزة في خمس مجالات هي، (الطاقة المستدامة) و(الصمود المناخي) و (الممارسات البيئية والاجتماعية والابتكار البيئي والاجتماعي) و(النوع الاجتماعي والتمكين الإقتصادي للمرأة) و(الشمول).

وأضافت الوزيرة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء فازت بالجائزة الفضية في مجال الطاقة المستدامة، لإلتزامها بالابتكار وتعزيز تكافؤ الفرص خاصة للنساء في قطاع الطاقة المتجددة فى مصر.

كما فازت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالجائزة البرونزية في مجال النوع الاجتماعى والشمول وذلك لانشائها لجنة لمنع التحرش الجنسي فى النقل بالسكك الحديدية، بحسب البيان.

وأشادت الوزيرة، بحرص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على إقامة جوائز الاستدامة سنويا والتي تشجع الدول الأعضاء في البنك على تعزيز الابتكار البيئي والاجتماعي والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والقيام بأفضل الممارسات البيئة والاجتماعية والعمل على سد الفجوة بين الجنسين بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت الوزيرة أن فوز مصر بالجائزتين يشجع على المضى قدما في توسيع الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال الطاقة المتجددة وأيضا التعاون في مجالات الاستدامة المختلفة.

وقالت المشاط إن وزارة التعاون الدولي تعمل على سد الفجوة بين الجنسين في كل مشروع تنموي من خلال التأكد من وجود مكون للمرأة في المشروع، حيث أن سد الفجوة بين الجنسين سيساهم فى تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت أن هذا يساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري بأكثر من 34٪، مؤكدة على الدور الهام الذي يلعبه التعاون المثمر بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك للتنمية مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى حملة التوعية لمكافحة التحرش الجنسي في النقل بالسكك الحديدية.

وقال خالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، إن تقييم جوائز الاستدامة يتم بشكل مستقل، ومن ثم فإن الجوائز التي حصلت عليها الشركات المصرية تعد بمثابة شهادة أخرى على الإصلاحات المصرية الناجحة.

وأضاف أن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يفخر بمساهمته في هذا النجاح من خلال استثماراته في مشروعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقال أليستير كلارك، مدير عام دائرة البيئة والاستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن حصول الشركات المصرية على هذه الجوائز يعكس الإنجازات العظيمة التي تقوم بها مصر في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية الرئيسية، لافتا إلى أنه كان من المقرر إجراء حفل خاص لجوائز الاستدامة في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشهر الماضي، لكن تم إلغاؤه بسبب جائحة كوفيد-19، معربا عن تطلعه للاحتفال بكل الفائزين عندما تسمح الظروف.

يذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء حصلت في عام 2019 على تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 183 مليون يورو لدعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة، وتسهيل دمج 1.3 جيجاواط من الطاقة المتجددة الجديدة في نظام الكهرباء المصري.

كما يعمل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مع هيئة سكك حديد مصر في حملة توعية لمكافحة التحرش الجنسي في النقل بالسكك الحديدية.

وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية نحو 4.18 مليار يورو، وفقًا للبيان.