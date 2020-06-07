ارتفاع أسعار 8 أصناف من الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 8 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 50 قرشا و6 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة بين 1.5 جنيه و6 جنيهات، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 10 جنيهات و30 جنيها.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 2.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و6.5 جنيه، بزيادة 2.5 جنيه.

البامية 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

عنب بناتي أصفر بين 4 و6 جنيهات.

عنب بناتي أحمر بين 5 و9 جنيهات.

تفاح مصري بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و30 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.

البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 3 و6 جنيهات.

المشمش بين 5 و10 جنيهات.