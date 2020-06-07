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10 % تراجعًا في أرباح النساجون الشرقيون بالربع الأول من العام

11:03 ص الأحد 07 يونيو 2020
10 % تراجعًا في أرباح النساجون الشرقيون بالربع الأول من العام

النساجون الشرقيون

كتبت- دينا خالد:

تراجعت مبيعات شركة النساجون الشرقيون للسجاد خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 2.2 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2019.

وبحسب القوائم المالية المجمعة التى أرسلتها الشركة للبورصة المصرية، اليوم السبت، تراجع صافي أرباح الشركة إلى 197.9 مليون جنيه في الفترة من يناير حتى نهاية مارس، مقابل 220مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 10%.

والنساجون الشرقيون، إحدى أكبر مصنعي السجاد في العالم، وتعمل في سوق المفروشات الأرضية ما يزيد على 30 سنة، وتمتلك النساجون الشرقيون مصانع في كل من أمريكا والصين، وتبيع منتجاتها لأكثر من 130 دولة.

النساجون الشرقيون شركة النساجون الشرقيون

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