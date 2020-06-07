العز الدخيلة للصلب تخسر 4.6 مليار جنيه خلال العام الماضي

كتبت_ دينا خالد:

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، تحولها للخسائر خلال 2019، على أساس سنوي.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها حققت خسائر بلغت 4.64 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 647.35 مليون جنيه في عام 2018.

وحققت الشركة صافي مبيعات بقيمة 38.5 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل نحو 41.2 مليار جنيه في نفس الفترة من عام قبل الماضي، بنسبة تراجع 6.7%.

وبلغت تكلفة المبيعات خلال عام 2019 مبلغ 39.358.189 مليار جنيه مقابل 36.623.661 مليار جنيه بعام 2018.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة بلغت خسائر الشركة 2.23 مليار جنيه في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليار جنيه في العام قبل الماضي.

وتمتلك شركة حديد عز عددا من الشركات التابعة منها شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، بنسبة مساهمة 54.59%، وشركة العز لصناعة الصلب المسطح بنسبة مساهمة مباشرة وغير مباشرة 71.07%، وشركة مصانع العز للدرفلة بنسبة مساهمة 98.91%.