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ارتفع بالأهلي ومصر.. صعود جديد لأسعار الدولار بعد ساعتين من بدء التعاملات

10:42 ص الأحد 07 يونيو 2020
ارتفع بالأهلي ومصر.. صعود جديد لأسعار الدولار بعد ساعتين من بدء التعاملات

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك بعد ساعتين من بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر في 6 بنوك أخرى.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي الأهلي ومصر إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في بنوك القاهرة، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 15.17 جنيه للشراء، و15.27 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك البركة عند 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

وخلال الأسبوع الماضي صعد سعر الدولار مقابل الجنيه لأعلى مستوى له منذ نحو 7 شهور ليرتفع 34 قرشًا في أسبوع، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

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