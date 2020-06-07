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مؤشر البورصة يقفز أكثر من 3% في أول 10 دقائق من بداية التداول

10:14 ص الأحد 07 يونيو 2020
مؤشر البورصة يقفز أكثر من 3% في أول 10 دقائق من بداية التداول

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 3.16% في أول 10 دقائق من بداية التعاملات اليوم الأحد إلى مستوى 10965 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.33%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.64%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.89% بنهاية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 10621 نقطة.

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