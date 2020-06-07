بعد أن سجل أعلى مستوى في 7 شهور .. سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك البركة عند 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

وخلال الأسبوع الماضي، صعد سعر الدولار مقابل الجنيه لأعلى مستوى له منذ نحو 7 شهور ليرتفع إلى 34 قرشًا في أسبوع، وفقًا لبيانات البنك المركزي.