الإحصاء: صادرات القطن تنخفض 9.5% في الربع الثاني من الموسم الزراعي

كتبت- ياسمين سليم:

انخفضت صادرات القطن بنسبة 9.52% خلال الفترة من ديسمبر إلى فبراير الماضيين، وفقًا لبيان صحفي اليوم الأحد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال البيان إن إجمالي صادرات القطن بلغت 1,273 ألف قنطـار متري خلال الفترة من (ديسمبر2019/فيراير2020 ) مقابل 3,579 ألف قنطار متري لنفس الفــــترة من الموســــــم الســـابق بنسبة انخفاض قـــدرها 9,52٪ نتيجة لإنخفاض إنتاج القطن.

وهذه الفترة تمثل الربع الثاني من الموسم الزراعي 2019- 2020.

وأضاف البيان أن إجمــــالي كـميــة المســـتــهلك مـــن الأقطـــان المحــليـة بلغ 1,5 ألــف قنطـــار متري خــلال الـفـتـرة من ديسمبر إلى فبراير الماضيين مقـابل 6,36 ألـف قنطــار متري لنفس الفترة من الموســـم الســابق بنسبة انخفاض قدرها 2,86٪ وذلك لتوقف بعض مصانع الغزل عن الإنتاج .

وبلغـت كــــميـــة الأقطـــــــان التي تـم حلجـــــــــها 9,868 ألف قنطـار متري خلال الفترة الربع الثاني من الموسم الزراعي مقابل 5.1 مليون قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قـدرها 8,42٪ وهذا نتيجة لانخفاض إنتاج القطن.