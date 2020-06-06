البنك الأهلي يدعم مستشفى قصر العيني الفرنساوي بـ20 مليون جنيه لمواجهة كورونا

كتبت- منال المصري:

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك قرر المساهمة بمبلغ 20 مليون جنيه لمستشفى القصر العيني الفرنساوي، دعمًا لمواجهة الأثار الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

وأضاف عكاشة، في بيان صادر اليوم السبت عن البنك، أن توجيه هذا المبلغ يهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية لغرف العناية المركزة من أسرة المرضى ورفع كفاءة الاستعدادات اللازمة لتلقي العلاج وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات الطبية، مع توجيه الدعم اللازم لأعضاء الفريق الطبي بالمستشفى من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض.

وأضاف عكاشة أن البنك الأهلي ضخ تبرعات ما يقارب 300 مليون جنيه منذ بداية الجائحة تم توجيهها لمختلف مجالات مكافحة تداعيات هذا الفيروس المستجد وذلك بعد دراسة أهم احتياجات الدولة بحيث تحقق تلك المساهمات الاستفادة القصوى والأثر المرجو منها.

يأتي ذلك من خلال توفير المستلزمات والأجهزة لمساعدة وزارة الصحة والمستشفيات ودعم الأطقم الطبية، إضافة إلى توفير مواد الإعاشة والمواد الغذائية للأسر والعمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا.

وأضاف عكاشة أن حجم مساهمات البنك في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية بلغت خلال العام المالي٢٠١٩/٢٠٢٠ ما يزيد عن ملياري جنيه يتم توجيهها وفقا لمعايير الاستدامة في العمل المجتمعي.

وأكد عكاشة، على أن الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة داخل مقرات البنك حفاظا على العاملين والعملاء الكرام وتأتي في مقدمة أولويات مجلس إدارة البنك