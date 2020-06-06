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بنك HSBC يرفع الفائدة 1.75% على شهادة الادخار بداية من الشهر الجاري

02:17 م السبت 06 يونيو 2020
بنك HSBC يرفع الفائدة 1.75% على شهادة الادخار بداية من الشهر الجاري

HSBC

كتبت- منال المصري:

قرر بنك HSBC مصر رفع الفائدة بنسبة 1.75% على الشهادة الادخارية ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت بداية من الشهر الجاري، بحسب موقع البنك الإلكتروني.

وقفزت الفائدة على الشهادة إلى 12% بدلا من 10.25% يصرف العائد شهريًا بشكل منتظم لمدة 3 سنوات، ويأتي ذلك لزيادة بعض البنوك نسبة الفائدة على شهاداتها بعد صدور شهادة 15% في بنكي مصر والأهلي.

ويتيح البنك إمكانية استرداد الشهادة بشكل كامل أو جزئي بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء مع مراعاة الغرامات المطبقة المتعلقة بالشهادة، ويسمح أيضا التأهل للحصول على تمويل مرتبط بأصول أو سحب على المكشوف أو بطاقة ائتمانية آمنة من HSBC بضمان الشهادة.

HSBC رفع الفائدة الشهادات الادخارية

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