بنك HSBC يرفع الفائدة 1.75% على شهادة الادخار بداية من الشهر الجاري

كتبت- منال المصري:

قرر بنك HSBC مصر رفع الفائدة بنسبة 1.75% على الشهادة الادخارية ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت بداية من الشهر الجاري، بحسب موقع البنك الإلكتروني.

وقفزت الفائدة على الشهادة إلى 12% بدلا من 10.25% يصرف العائد شهريًا بشكل منتظم لمدة 3 سنوات، ويأتي ذلك لزيادة بعض البنوك نسبة الفائدة على شهاداتها بعد صدور شهادة 15% في بنكي مصر والأهلي.

ويتيح البنك إمكانية استرداد الشهادة بشكل كامل أو جزئي بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء مع مراعاة الغرامات المطبقة المتعلقة بالشهادة، ويسمح أيضا التأهل للحصول على تمويل مرتبط بأصول أو سحب على المكشوف أو بطاقة ائتمانية آمنة من HSBC بضمان الشهادة.