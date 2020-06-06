بنك HSBC يرفع الفائدة 1.75% على شهادة الادخار بداية من الشهر الجاري
كتبت- منال المصري:
قرر بنك HSBC مصر رفع الفائدة بنسبة 1.75% على الشهادة الادخارية ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت بداية من الشهر الجاري، بحسب موقع البنك الإلكتروني.
وقفزت الفائدة على الشهادة إلى 12% بدلا من 10.25% يصرف العائد شهريًا بشكل منتظم لمدة 3 سنوات، ويأتي ذلك لزيادة بعض البنوك نسبة الفائدة على شهاداتها بعد صدور شهادة 15% في بنكي مصر والأهلي.
ويتيح البنك إمكانية استرداد الشهادة بشكل كامل أو جزئي بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء مع مراعاة الغرامات المطبقة المتعلقة بالشهادة، ويسمح أيضا التأهل للحصول على تمويل مرتبط بأصول أو سحب على المكشوف أو بطاقة ائتمانية آمنة من HSBC بضمان الشهادة.
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