الاتصالات تعلن غدًا قواعد جديدة لانتقال العملاء بين شركات المحمول بنفس الرقم

كتب- علاء حجاج:

يعقد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤتمرا صحفيا غدا الأحد للإعلان عن قواعد تنظيمية جديدة لتنقل العملاء بين شركات المحمول بنفس الرقم وذلك بحضور المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويشترط الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، سداد العميل لآخر فاتورة قبل الانتقال لشركة أخرى إذا كان عميل فاتورة واحضار آخر الفواتير المقدمة إليه من الشركة المراد نقل الرقم منها كما يجب عليه دفع مبلغ تأمين عن مديونيته لدى الشركة المنتقل منها مقداره متوسط فواتير آخر 3 أشهر.

في حالة العميل مشترك الكروت سابقة الدفع سوف يفقد الرصيد المتبقى له عند انتقاله برقمه إلى شركة أخرى، ويتوجه العميل إلى أحد مراكز خدمة العملاء الخاصة للشركة المراد نقل الرقم إليها وتقديم ما يثبت شخصيته رقم قومي أو جواز سفر.

ويقوم مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المراد نقل الرقم إليها بالاحتفاظ بطلب النقل وأيضا صورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للعميل وتسليمه الشريحة الجديدة.