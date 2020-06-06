أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الاتصالات تعلن غدًا قواعد جديدة لانتقال العملاء بين شركات المحمول بنفس الرقم

01:25 م السبت 06 يونيو 2020
الاتصالات تعلن غدًا قواعد جديدة لانتقال العملاء بين شركات المحمول بنفس الرقم

عمرو طلعت وزير الاتصالات

كتب- علاء حجاج:

يعقد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤتمرا صحفيا غدا الأحد للإعلان عن قواعد تنظيمية جديدة لتنقل العملاء بين شركات المحمول بنفس الرقم وذلك بحضور المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويشترط الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، سداد العميل لآخر فاتورة قبل الانتقال لشركة أخرى إذا كان عميل فاتورة واحضار آخر الفواتير المقدمة إليه من الشركة المراد نقل الرقم منها كما يجب عليه دفع مبلغ تأمين عن مديونيته لدى الشركة المنتقل منها مقداره متوسط فواتير آخر 3 أشهر.

في حالة العميل مشترك الكروت سابقة الدفع سوف يفقد الرصيد المتبقى له عند انتقاله برقمه إلى شركة أخرى، ويتوجه العميل إلى أحد مراكز خدمة العملاء الخاصة للشركة المراد نقل الرقم إليها وتقديم ما يثبت شخصيته رقم قومي أو جواز سفر.

ويقوم مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المراد نقل الرقم إليها بالاحتفاظ بطلب النقل وأيضا صورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للعميل وتسليمه الشريحة الجديدة.

عمرو طلعت وزير الاتصالات شركات المحمول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

الخبر التالى:

رئيس القابضة الكيماوية: قرار الحكومة بشأن الغاز يخفض المديونية 2 مليار جنيه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 31115

    عدد المصابين

  • 8158

    عدد المتعافين

  • 1166

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6852838

    عدد المصابين

  • 3352331

    عدد المتعافين

  • 398286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة تكشف عن أكثر منطقتين انتشارًا لكورونا في الإسكندرية