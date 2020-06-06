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أسعار الذهب تعاود الانخفاض في السوق المحلي مع بداية الأسبوع

01:13 م السبت 06 يونيو 2020
أسعار الذهب تعاود الانخفاض في السوق المحلي مع بداية الأسبوع

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الذهب، بنحو جنيهين للجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بتعاملات أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار21 بلغ اليوم السبت 770 جنيها مقابل 772 جنيها، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 660 جنيها، وعيار 24 نحو 884 جنيها، والجنيه الذهب 6160 جنيها.

فقد سعر الذهب العالمي نحو 29 دولارًا بنهاية تعاملات أمس ليغلق على انخفاض نسبته 1.69%.

وسجل سعر الأوقية 1685 دولارًا بنهاية تعاملات أمس، وفقًا لما أظهرته بيانات وكالة رويترز.

وقالت وكالة رويترز إن أسعار الذهب تراجعت إذ تلقت الآمال في انتعاش اقتصادي عالمي دفعة من بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية غير الزراعية، مما قلص الطلب على أصول الملاذ الآمن.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب

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