مجانًا.. حدود التحويلات اليومية باستخدام المحفظة الذكية في 10 بنوك

كتبت- منال المصري:

تتيح البنوك المقدمة لخدمة المحفظة الذكية إمكانية إجراء تحويلات يومية من محفظة إلى محفظة أخرى، داخل مصر، مجانا وبدون رسوم حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وساعدت التخوفات من انتشار فيروس كورونا في زيادة الطلب بين العملاء على الاشتراك في الخدمات الإلكترونية، ومن بينهم المحفظة الذكية، لتجنب استخدام الكاش باعتباره أحد الوسائل الناقلة للعدوى، فضلا عن سداد كافة الفواتير أو التحويلات دون الحاجة للنزول من المنزل.

وبدأت بعض البنوك، والتي تتمتع ببنية تكنولوجية قوية تقديم خدمة المحفظة الذكية، وهي خدمة تتيح التحويلات وسداد المشتريات أو الفواتير إلكترونيا بهدف التحول لمجتمع لا نقدي طبقا للمستجدات العالمية، ورؤية البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات في ميكنة المدفوعات.

ويحق لأي شخص يبلغ سن 16 عامًا الاشتراك في خدمة المحفظة الذكية بشروط ميسرة دون أي تعقيدات، بصورة الرقم القومي فقط، ويتم إصدارها بدون أي رسوم، فضلًا عدم الحاجة لفتح حساب في البنك، ويمكن للعميل الاشتراك عن طريق خدمة الكول سنتر.

ويستطيع أي عميل شحن رصيد المحفظة من خلال أي ماكينة صراف آلي أو التحويل من حسابه البنكي للمحفظة بإجراءات بسيطة.

ويعرض مصراوي حدود التحويلات اليومية باستخدام المحفظة الذكية في 10 بنوك بدون احتساب أي رسوم:

1-البنك الأهلي:

الحد الأقصى التحويلات: 6 آلاف جنيه في اليوم من إجمالي تعاملات متاحة 30 ألف جنيه يوميا متاحة للشراء أو سداد فواتير، بما لايزيد عن 100 ألف جنيه في الشهر.

2-بنك مصر:

الحد الأقصى التحويلات: 30 ألف جنيه في اليوم بما لا يزيد عن 100 ألف جنيه في الشهر.

3-بنك :SAIB

الحد الأقصى التحويلات: 6 آلاف جنيه يوميًا بما لايزيد عن 50 ألف جنيه في الشهر.

4-بنك القاهرة:

الحد الأقصى التحويلات: 30 ألف جنيه في اليوم بما لا يزيد عن 100 ألف جنيه في الشهر.

5-بنك بلوم:

الحد الأقصى التحويلات: 15 ألف جنيه في اليوم.

6-بنك الأسكندرية:

الحد الأقصى التحويلات: 30 ألف جنيه في اليوم.

7-بنك عوده:

الحد الأقصى التحويلات: 5 آلاف جنيه في اليوم، مع السماح بإجراء معاملات أخري للشراء أو سداد فواتير بحيث لا تزيد عن 10 آلاف جنيه إجمالي التعاملات في اليوم.

8-بنك CIB:

الحد الأقصى التحويلات: 30 ألف جنيه في اليوم بما لا يزيد عن 50 ألف جنيه في الشهر.

9-بنك التعمير والإسكان:

الحد الأقصى للتحويلات: 6 آلاف جنيه في اليوم من إجمالي تعاملات متاحة في اليوم 10 آلاف جنيه، بشرط لا تزيد التعاملات عن 50 ألف جنيه في الشهر.

10-بنك الإمارات دبي الوطني:

يقدم البنك تطبيق خاص به بدلًا من المحفظة الذكية يسمح بإجمالي تحويلات في اليوم بما لا يزيد عن 500 ألف جنيه.