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المالية: نسعى لتعزيز وزيادة الخدمات الإلكترونية للمواطنين

11:43 ص السبت 06 يونيو 2020
المالية: نسعى لتعزيز وزيادة الخدمات الإلكترونية للمواطنين

محمد معيط

كتب-مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تسعى إلى تعزيز وزيادة الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بشكل مُبسط للمواطنين، بدرجة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وحث معيط، في بيان اليوم السبت، العاملين بالوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، بما في ذلك تقليل التجمعات، والاعتماد على الآليات التكنولوجية في عقد الاجتماعات مثل "الفيديو كونفرانس"، التي يتم تطبيقها بالوزارة والمصالح والجهات التابعة لها.

وتابع معيط قائلًا: إنه "رغم ما يقوم به كل الزملاء من جهود والعمل بتفان وإخلاص إلا أن الظروف الاستثنائية التي تفرضها أزمة كورونا، تتطلب تضافر جهودنا جميعًا من أجل الوطن والحفاظ علي صحتكم وسلامتكم".

وذكر بيان الوزارة، أن العاملين والمواطنين المترددين على الوزارة بمختلف المصالح ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية، والمسافات الآمنة، وتطهير أيديهم باستمرار، بالتزامن مع ما يتم من أعمال تعقيم لمقرات العمل.

محمد معيط الخدمات الإلكترونية فيروس كورونا

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