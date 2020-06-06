مبدئي ولمدة 12 شهرًا.. ماذا نعرف عن اتفاق مصر الجديد مع صندوق النقد؟

كتبت- ياسمين سليم:

توصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي مساء أمس، للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، ضمن برنامج الاستعداد الائتماني (SBA).

وقال بيان من صندوق النقد أمس إن مصر والصندوق توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول السياسات الاقتصادية التي يمكن أن يدعمها اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) مدته 12 شهرًا وبقيمة 5.2 مليار دولار.

وفي 11 مايو حصلت مصر على تمويل سريع من خلال برنامج التمويل السريع (RFI) بقيمة نحو 2.8 مليار دولار من الصندوق لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ويعد الاتفاق الجديد مختلف عن التمويل السريع الذي حصلت عليه مصر في مايو، لأنه سيأتي وفقًا لأداة الاستعداد الائتماني.

ما هو اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) ؟

يصف صندوق النقد على موقعه الإلكتروني اتفاق الاستعداد الائتماني بأنه يسمح بسرعة الاستجابة لاحتياجات البلدان من التمويل الخارجي، ودعم السياسات المصممة كي تساعدها على الخروج من الأزمات واستعادة النمو القابل للاستمرار.

ويعد هذا الاتفاق هو أداة الإقراض الأساسية لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان المتقدمة، وفقًا للصندوق.

هل اتفاق الاستعداد الائتماني له شروط؟

يقول صندوق النقد إنه حين يقترض بلد من الصندوق، يوافق على تعديل سياساته الاقتصادية للتغلب على المشكلات التي أدت إلى طلب التمويل في الأصل.

وتحدد البلد هذه الالتزامات في خطاب النوايا الصادر عنها والذي يتضمن مذكرة بالسياسات الاقتصادية والمالية خلال فترة الحصول على التمويل.

وحدد الصندوق شروط هذا الاتفاق بأنها شروط كمية ومن خلالها يتم متابعة التقدم الذي تحرزه البلدان الأعضاء من خلال الأهداف الكمية للبرامج (معايير الأداء الكمية والأهداف الإرشادية).

ويُشترط الاتفاق مراعاة معايير الأداء الكمية لصرف الموارد من الصندوق، ومن أمثلة هذه الأهداف ما يتعلق بالاحتياطيات الدولية أو العجز المالي الحكومي أو الاقتراض.

كما يتضمن هذا الاتفاق مراجعات للمجلس التنفيذي لصندوق النقد للبرنامج الذي تنفذه الدولة، والذي يتم من خلالها تقييم أداء البرنامج والسماح بتطويعه حسب التطورات الاقتصادية.

كم ستبلغ مدة الاتفاق؟

يقول الصندوق إن هناك مرونة في تحديد المدة التي تغطيها اتفاقات الاستعداد الائتماني، وعادة ما تتراوح بين 12 و 24 شهرا ولا تتجاوز 36 شهرا، حسبما يتناسب مع معالجة مشكلات ميزان المدفوعات على المدى القصير.

وفي حالة مصر تم الاتفاق على أن تبلغ 12 شهرًا، وفقًا لبيان الصندوق.

كيفية سداد القرض؟

وفقًا لصندوق النقد فإنه يستحق سداد الأموال المقترضة بمقتضى اتفاقات الاستعداد الائتماني في غضون 3,25 إلى 5 سنوات من صرفها، أي أن كل مبلغ منصرف يتم سداده في 8 أقساط متساوية ربع سنوية تبدأ بعد تاريخ صرف أول دفعة بفترة 3,25 سنوات.

ما الهدف من اتفاق مصر الجديد؟

وفقًا لبيان الصندوق فإن اتفاق مصر الجديد يهدف إلى تخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، ومساندة الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.

ووصفت وزارة المالية الاتفاق والتمويل المصاحب له في بيان صحفي أمس بأنه أمر هام في هذه المرحلة لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع أثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من أثارها.

وأضافت في بيان صحفي: "إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الوطني والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية".

ماذا يتبقى للاتفاق ليصبح رسميًا؟

يعتبر الاتفاق على مستوى الخبراء مبدئيًا، ويتبقى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لإتاحة التمويل وبدء مصر تنفيذ الاتفاق الجديد.

وتوقعت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن ينظر المجلس التنفيذي في طلب مصر خلال الأسابيع المقبلة.

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