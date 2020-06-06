استقرار أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار بعض أنواع السمك، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة، في سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، اليوم ليتراوح ما بين 42 و48 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي، بين 24 و26 جنيها.

فيما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 59 و65 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليتراوح اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيها، واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري، بين 200 و 270 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.