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تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور مع بداية الأسبوع

10:58 ص السبت 06 يونيو 2020
تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور مع بداية الأسبوع

أسعار الخضر والفاكهة


كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت، في سوق العبور، عند أسعار أمس الجمعة.
وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، والبطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه، وسجل كيلو البامية 10 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و 3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه، و 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و 4 جنيهات.

البامية 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

عنب بناتي أصفر بين 4 و6 جنيهات.

عنب بناتي أحمر بين 5 و9 جنيهات.

تفاح مصري بين 5 و9 جنيهات.

برتقال صيفي بين 6 و9 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و24 جنيها.

البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 3 و6 جنيهات.

المشمش بين 5 و10 جنيهات.

سوق العبور أسعار الخضر أسعار الفاكهة

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