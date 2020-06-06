تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور مع بداية الأسبوع
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت، في سوق العبور، عند أسعار أمس الجمعة.
وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، والبطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه، وسجل كيلو البامية 10 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه.
البطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه.
البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 و 3.5 جنيه.
الفاصوليا بين 2 جنيه، و 5 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.
الملوخية بين 3 و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 و 4 جنيهات.
البامية 10 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
عنب بناتي أصفر بين 4 و6 جنيهات.
عنب بناتي أحمر بين 5 و9 جنيهات.
تفاح مصري بين 5 و9 جنيهات.
برتقال صيفي بين 6 و9 جنيهات.
الفراولة بين 4 و7 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 و24 جنيها.
البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 3 و6 جنيهات.
المشمش بين 5 و10 جنيهات.
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