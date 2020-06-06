أسعار النفط ترتفع 5% في انتظار محادثات أوبك+ لخفض الإنتاج

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة بعد هبوط لم يكن متوقعا لمعدل البطالة الأمريكي في مايو، وقرار أوبك الخاص بتقديم موعد محادثات بشأن أجل تخفيضات قياسية في الإنتاج إلى اليوم السبت.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 2.31 دولار، أي ما يعادل 5.8%، إلى 42.30 دولار للبرميل، بزيادة أسبوعية 19.2%، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.14 دولار، أو 5.7%، إلى 39.55 دولار للبرميل بزيادة أسبوعية 10.7%.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية عن انخفاض مفاجئ في معدل البطالة إلى 13.3% الشهر الماضي من 14.7 في أبريل.

وربح برنت 17% منذ 29 مايو ليبلغ ذروة ثلاثة أشهر، ويكون في نطاق أكثر راحة بالنسبة لمنتجين مثل روسيا. وزاد العقد لأكثر من مثليه منذ انهياره إلى مستوى متدن عند 15.98 دولار للبرميل في 22 أبريل.

وارتفع غرب تكساس الوسيط 11%.

وحقق الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع السادس بدعم من تخفيضات للإنتاج ومؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الطاقة الروسية إن اجتماعا عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة لمجموعة كبار منتجي النفط المعروفة باسم أوبك+ سينعقد يوم السبت.

وتأمل السوق في أن بعض الدول غير الملتزمة بعدما أعلنت وزارة العمل الأمريكية عن انخفاض مفاجئ في معدل البطالة إلى 13.3 % الشهر الماضي من 14.7 في أبريل.