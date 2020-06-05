العربي الأفريقي يطرح خدمة التحصيل الإلكتروني QPAY للتجار

كتبت - منال المصري:

أطلق البنك العربي الأفريقي، أحدث منتجاته QPAY وهي خدمة التحصيل الإلكتروني عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع QR Code من قبل مستخدمي المحافظ الإلكترونية، بحسب بيان من البنك.

وأشار البنك، إلى أنه يولي اهتماماً كبيراً بالتوسع في خدمات التجارة الإلكترونية، وأن خدمة QPay صممت خصيصاً للتجار لإتاحة طريقة دفع آمنة وسريعة.

وتهدف إتاحة خدمة QPay فى كافة المحال التجارية والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية ومواقع التسوق الإلكتروني وغيرها من نقاط بيع المنتجات إلى تسهيل معاملات الشراء بين التجار والمستهلكين.

ويتم ذلك عبر استخدام العملاء لرمز الاستجابة السريع QR Code الخاص بالتاجر و الذي يقوم التاجر بعرضه على لافتة أو على نقطة البيع الإلكترونيةPOS الخاصة به، وعند ذلك يقوم العميل بمسح ذلك الرمز وإدخال المبلغ الذى يريد دفعه من هاتفه المحمول، و على الفور يتم تحويل المبلغ من محفظة العميل الالكترونية لمحفظة التاجر.

وتعد تلك الخدمة من ضمن أولويات استراتيجية قطاع التجزئة المصرفية بالبنك للتحول الرقمي من خلال دمج الحلول التكنولوجية مع المنتجات البنكية، والخدمة متاحة بدون أي رسوم أو عمولات من تاريخ إطلاق الخدمة وحتى سبتمبر 2020.

وقالت دينا ذكرى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية: "البنك العربي الأفريقي على رأس التغيرات فى السوق المصرفى التي تحدث حاليًا والمدفوعات الرقمية تحظى بأهمية قصوى لدينا ونسعى دائمًا إلى مواكبة الاتجاهات الجديدة للمدفوعات والرقمنة".

وأشارت إلى أن الرقمنة تمثل أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها التجار في كيفية الحصول على أموالهم إلكترونياً، حيث لا يزال الدفع النقدى متصدراً لقائمة طرق الدفع الأخرى في مصر "وهو ما نطمح إلى تغييره من خلال استحداث أساليب و تطبيقات للتحصيل فى إطار سعينا الدائم للتحول الى مجتمع لانقدى مع تيسيركافة السبل للتاجر والعميل لاستخدامها بمنتهى السهولة و الامان".