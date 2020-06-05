أسهم طوكيو تبلغ أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف بفضل آمال التعافي

القاهرة – وكالات:

تقدمت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر اليوم الجمعة، مقتدية بارتفاع للعقود الآجلة الأمريكية، إذ ساعد استمرار التفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي من تراجع مدفوع بأزمة فيروس كورونا في تبديد أثر عمليات بيع لجني الأرباح في التعاملات المبكرة.

وبحسب وكالة رويترز، محا المؤشر نيكي القياسي خسائر تكبدها في وقت مبكر ليغلق على ارتفاع 0.7 بالمئة عند 22863.73 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 21 فبراير.

وفي الأسبوع، ربح المؤشر نيكي 4.5% مسجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% اليوم الجمعة إلى 1612.48 وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 21 فبراير، وسجل المؤشر أيضا ثالث مكسب أسبوعي على التوالي مرتفعا 3.1%.



وأغلقت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 على ارتفاع باستثناء ثمانية، فيما كان قطاع النقل الجوي الأفضل أداء بعد أن قفزت أسهم شركات الطيران المدرجة في الولايات المتحدة يوم الخميس.

وقفز سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 9.7% وارتفع سهم إيه.إن.إيه هولدنجز 7.1%.

وواصل الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا التراجع مما يشير لاستمرار الثقة في انتعاش الاقتصاد العالمي، وبلغ الدولار مقابل الين أعلى مستوى في شهرين عند 109.38 ين فيما لامس اليورو مقابل الين أعلى مستوى في 13 شهرا عند 124.43 ين في التعاملات الآسيوية.

ومع تعزيز ضعف الين لأرباح شركات التصنيع اليابانية المُحققة في الخارج حين يعاد تحويلها، أقبل المستثمرون على شراء أسهم شركات صناعة السيارات التي تركز على التصدير.

وارتفع سهم مازدا موتور 5.9% بينما ربح سهم نيسان موتور 4.8 % وزاد سهم هوندا موتور 3.8 %.

وصعد سهم توشيبا 3.4 % بعد الإعلان عن أرباح الشركة. وقالت الشركة إن طلبيات قوية من مشاريع للبنية التحتية وتخفيضات في التكاليف ساعدت جزئيا في تعويض تأثير تفشي كوفيد-19.