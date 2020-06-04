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الدولار يواصل الصعود ويسجل 16.25 جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

05:42 م الخميس 04 يونيو 2020
الدولار يواصل الصعود ويسجل 16.25 جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار 12 قرشا أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، وقفز إلى حوالي 16.15 جنيه للشراء و و16.25 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وخلال تعاملات اليوم، صعد سعر العملة الأمريكية 12 قرشا في بنكي الأهلي ومصر إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 12 قرشا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية 13 قرشا في بنك الإسكندرية إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 27 قرشا بنك كريدي أجريكول إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 12 قرشا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

أسعار الدولار البنك المركزي بنك مصر البنك الأهلي المصري

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