الدولار يواصل الصعود ويسجل 16.25 جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار 12 قرشا أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، وقفز إلى حوالي 16.15 جنيه للشراء و و16.25 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وخلال تعاملات اليوم، صعد سعر العملة الأمريكية 12 قرشا في بنكي الأهلي ومصر إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 12 قرشا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية 13 قرشا في بنك الإسكندرية إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 27 قرشا بنك كريدي أجريكول إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 12 قرشا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.