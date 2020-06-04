لوريال مصر تتبرع بـ 50 ألف منتج مطهر الأيدي لمواجهة كورونا

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة لوريال مصر، في بيان اليوم الخميس، إنها تبرعت بأكثر من خمسين ألف مطهر أيدي من الإنتاج المبدئي للمصنع لدعم مجموعة من الفئات والتي تضمنت مستشفيات العزل ومسؤولي الرعاية الصحية الذين يمثلون خط الدفاع الأول للحد من انتشار الفيروس.

وأضافت أنها تبرعت أيضا، إلى منظمات العمل المدني الغير هادفة للربح والتي تحمل على عاتقها مسؤولية حماية الفئات الأكثر احتياجاً، والأفراد بمستشفيات العزل الصحي واخيرا للأفراد بمراكز توزيع الأغذية والموردين التي توفر الاحتياجات الأساسية للمستهلكين وشركاء الشركة من صالونات التجميل الصغيرة والمتوسطة.

وقال بنوا جوليا -مدير عام شركة لوريال مصر: "تشعر لوريال مصر بمسؤولية كبيرة تجاه هذه الأزمة وبضرورة التضامن مع المجتمع لمواجهة هذا الوضع الاستثنائي خاصةً في المجتمعات الأكثر احتياجاً وكل من يقف في الصفوف الأولى للتصدي لهذا الفيروس والصعوبات الحالية".

وأضاف أن مصنع لوريال مصر يعمل على مدار الساعة بالتزام شديد لتقديم المساعدة في ظل التحديات الراهنة كما سيواصل المصنع إنتاج مطهرات الأيدي طالما كان ذلك ضرورياً كالتزام من الشركة تجاه المجتمع.

وقالت نهلة مختار -مدير التواصل والتنمية المجتمعية: "فخورون بتعاوننا مع العديد من الجهات المعنية ومنظمات العمل المدني وذلك إيماناً بأهمية دور القطاع الخاص الفعال في التصدي لهذا الوباء العالمي".

وأضافت: نأمل أن تكون هذه الخطوة بمثابة خطوة فعالة في دعم الجهاز الطبي وشركاءنا في النجاح وذلك إيماناً منا بدورهم الهام في التصدي للأزمة".

وبدأت شركة لوريال نشاطها في مصر عام 2009 وأنشأت مصنعها في ديسمبر عام 2011، باستثمار يصل الى 50 مليون يورو ليكون مركز إقليمياً لتصنيع ولتصدير منتجات لوريال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تساهم شركة لوريال مصر في خلق فرص عمل تصل إلى أكثر من 800 موظفا. يصل إجمالي نسبة التصدير مصنع لوريال مصر إلى 85 % من اجمالي الانتاج المحلي.

وتطرح الشركة 13 علامة تجارية في السوق المصري من أصل 34 علامة تجارية يتم طرحها في الأسواق العالمية تنتجها من أقسام الشركة الأربعة بما في ذلك لوريال بروفيسينال وكيراستيس ولوريال باريس ومايبيلاين نيو يورك وغارنييه ولانكوم وجيورجيو آرماني ورالف لورين وفيكتور ورولف وديزيل وإيف سان لوران وفيشي ولا روش بوزاي.