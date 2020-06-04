وزيرة التضامن أمام البرلمان: 15 مليون مواطن يستفيدون من برامج الدعم النقدي

كتبت – ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن موازنة الدولة لهذا العام تحافظ على المزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وإن الحكومة ما زالت ملتزمة بالتوسع في تطبيق الحماية الاجتماعية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وأضافت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة التضامن بالبرلمان، أن أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي زادت لنحو 411 ألف مستفيد هذا العام ليصل إجمالي المستفيدين نحو 3.6 مليون أسرة تضم أكتر من 15 مليون مواطن.

وقالت القباج إن 52%؜ من الدعم النقدي يوجه لفئات غير قادرة على العمل؛ حيث يُوجّه 27% من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة و12.5% للمرأة المعيلة والمطلقات و10.5% للمسنين لمن هم فوق 65 سنة و1.5% للأيتام، مضيفة أن باقي نسبة الدعم النقدي وتبلغ 48% يوجه لفئات متعثرة أو تعاني من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.

وأشارت القباج إلى أن الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة هو برنامج وطني تمامًا ومن موازنة الدولة المصرية منذ عام 2015 حتى الآن.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدعم تضاعف عدة مرات فوصل من 6 مليارات جنيه في عام 2015 إلى أكثر من 18 مليار جنيه في عام 2019، ليصل إجمالي ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه إلى 44 مليار جنيه حتى الآن.

وأكدت القباج أن 67% من إجمالي الدعم النقدي موجه لمحافظات الصعيد، مضيفة أن الوزارة أصبح مسجل لديها في قاعدة بياناتها 8.1 مليون أسرة، تضم اكثر من 31 مليون مواطن.