كيف تأثرت صادرات وواردات مصر في 4 أشهر بعد كورونا؟

كتبت – شيماء حفظي:

تصدرت الصين قائمة الدول التي انخفضت واردات مصر منها خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما جاءت السعودية على رأس الدول التي انخفضت صادرات مصر إليها بنفس الفترة، بحسب بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحـصاء، اليوم الخميس.

وقال بيان المركزي للإحصاء، إن إجمالي واردات مصر غير البترولية، سجلت 18 مليار و805 مليون دولار، خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2020 مقابل 23 مليار و864 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 21.2 %.

وانخفضت قيمة الواردات الغذائية لتسجل 3 مليارات و715 مليون دولار مقابل 4 مليارات و802 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 22.6 %، بحسب البيان.

وأشار البيان، إلى أن أهم الدول التي انخفضت الواردات منها الصين حيث بلغت 3 مليارات و80 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل مقابل 4 مليارات و126 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2019، تليها أمريكا حيث بلغت مليار و373 مليون دولار مقابل مليار و869 مليون دولار.

كما انخفضت واردات مصر من ألمانيا حيث بلغت مليار و182 مليون دولار مقابل مليار و422 مليون دولار، والبرازيل حيث بلغت 445 مليون دولار مقابل 876 مليون دولار عام 2019، تليها إيطاليا حيث بلغت 783 مليون دولار مقابل مليار و93 مليون دولار، ثم تركيا حيث بلغت 999 مليون دولار مقابل مليار و6 ملايين دولار.

وفيما يتعلق بالصادرات المصرية، قال المركزي للإحصاء، إن قيمة إجمالي الصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل الماضي بلغت مليارات و707 مليون دولار، مقابل 8 مليارات و867 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 1.8%.

وأشار الجهاز، إلى أن هذا الانخفاض نتيجة انخفاض الصادرات من المواد الخام حيث بلغت 948 مليون دولار مقابل 961 مليون دولار عام 2019، لتوجيه المواد الخام للتصنيع المحلي بدلا من تصديرها بمقابل ضعيف مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المصرية بدلا من الاستيراد الذي يستنزف الاحتياطي النقدي للدولة .

وتصدرت السعوية أهم الدول التي انخفضت الصادرات إليها حيث بلغت 513 مليون دولار مقابل 583 مليون دولار عام 2019، تليها الأردن حيث بلغت 148 مليون دولار مقابل 184 مليون دولار عام 2019.

كما انخفضت صادرات المملكة المتحدة حيث بلغت 221 ملـيون دولار مقـابل 290 مليـون دولار عام 2019، تليها ألمانيا حيث بلغت 196مليون دولار مقابل 228 ملـيون دولار عام 2019، ثم إيطاليا حيث بلغت 490 مليون دولار مقابل 495 ملـيون دولار عام 2019.