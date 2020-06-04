أسعار الذهب ترتفع في مصر.. والجرام يقفز 5 جنيهات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث زاد سعر الجرام بنحو 5 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 770 جنيهًا مقابل 765 جنيهًا ، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 660 جنيهًا، وعيار 24 نحو 880 جنيهًا، والجنيه الذهب 6160 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن تسبب صعود الأسهم المدفوع بمؤشرات على التعافي الاقتصادي بعد إجراءات عزل عام في تسجيل الذهب أكبر انخفاض يومي منذ 30 أبريل الماضي في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1703.95 دولار للأوقية بحلول الساعة 0407 بتوقيت جرينتش، وكان قد تراجع 1.7% يوم الأربعاء.