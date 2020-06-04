البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 500 مليون دولار الاثنين المقبل

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي على موقعه الإليكتروني اليوم الخميس عن طرح أذون خزانة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار يوم الاثنين المقبل لآجال 364 يوما.

وطرح البنك المركزي الشهر الماضي عطاء دولاري بقيمة 975 مليون دولار لآجال 364 يوما بمتوسط فائدة 3.495%.

ويعمل البنك المركزي من وقت لآخر إلي طرح أو تجديد عطاءات بعملة الدولار أو اليورو حان وقت أجلها بالنيابة عن وزارة المالية.