مصر تحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر لحماية الصناعة المحلية

كتبت- شيماء حفظي:

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر، باستثناء ما يتم استيراده كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان .

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس، نص القرار على عدم السماح باستيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر أيضاً، إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية .

ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره مع نشره بالوقائع المصرية على أن يتم مراجعته بشكل دورى وفقاً للمستجدات .

وقالت الوزيرة، في البيان، إن هذا القرار تم إصداره بعد التنسيق مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ويستهدف حماية الصناعة الوطنية من تقلبات أسعار السكر العالمية الناجمة عن هبوط أسعار البترول لأدنى مستوياتها والتي أدت إلى هبوط أسعار السكر وبصفة خاصة السكر الخام بنسبة 30%.

وأضافت أن هذه التقلبات تسمح بإستيراد السكر بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه فى مصر وهو ما يمثل ضرر بالغ للصناعة المحلية .

وأشارت الوزيرة إلى أن القرار يأتى فى ظل التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد والذي تسبب فى إحداث أضرار كبيرة للصناعة الوطنية، حيث يتيح القرار منح فرصة لصناعة السكر للتعافي من جراء ما أصابها من أضرار نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الفترة الماضية شهدت زيادة كبيرة في وارادات السكر وتكدس المخزون لدى الشركات المحلية.

ويبلغ حجم إستهلاك مصر من السكر حوالى 3 -3.2 مليون طن سنوياً منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، بحسب الوزير، مشيرا إلى أن المشروعات الجديدة التى ستدخل مرحلة الإنتاج قريباً ستسهم فى تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من السكر .