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جهاز تنظيم الاتصالات يفرض رسوم 5% على هواتف المحمول المستوردة (مستند)

07:20 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
جهاز تنظيم الاتصالات يفرض رسوم 5% على هواتف المحمول المستوردة (مستند)

هاتف محمول

كتب- علاء حجاج:

أخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركات الهواتف المحمولة، بفرض رسوم بنسبة 5% على الهواتف التي يتم استيرادها.

وبحسب المستند الرسمي الذي حصل عليه موقع مصراوي، سيتم تفعيل القرار بداية من الغد 1 يوليو 2020.

وجاء تحصيل هذه الرسوم تحت بند "مقابل الأعباء والأعمال التي يقوم بها الجهاز لحوكمة أجهزة التليفون المحمول بنسبة 5% من قيمة الفاتورة المقر عنها جمركيا من مشمول أي شحنة أو طرد بريدي يتضمن أجهزة تليفون محمول".

يأتي ذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة لاعتماد الأجهزة والمعدات بالرسائل الاستيرادية المعروضة على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال مسؤول بإحدى شركات المحمول في مصر إن شركته تلقت اخطارا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يفيد بفرض رسوم 5% من قيمة شحنة الهواتف المستوردة.

يذكر أن كافة الهواتف المحمولة التي تُباع في السوق المصري يتم استيرادها من الخارج، باستثناء هواتف شركة "سيكو" والتي تصنع هواتفها في مصنعها بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط.

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الهواتف المحمولة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرض رسوم

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