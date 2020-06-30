117 جنيها زيادة بالجرام.. قفزة لأسعار الذهب بمصر في النصف الأول (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

شهد النصف الأول من العام الحالي قفزة في أسعار الذهب في مصر بنسبة 17.2%، حيث زاد سعر الجرام عيار 21 نحو 117 جنيها.

ووصل بذلك سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى 769 جنيها، وسعر الجرام عيار 18 إلى نحو 682 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 910 جنيهات، كما سجل سعر الجنيه الذهب 6152 جنيها.

وتعود هذه القفزة إلى التأثر بارتفاع الأسعار العالمية للذهب بشكل أساسي، حيث زادت بنسبة 16.8% منذ بداية العام الحالي ليقفز سعر الأوقية بنحو 255.4 دولار، ووصل إلى 1772.6 دولار، في أحدث بيانات شبكة بلومبرج.

كما تأثرت أسعار الذهب المحلية بالارتفاع الطفيف في سعر الصرف خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 9 قروش بنسبة 0.6% ليصل سعر الدولار إلى 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وشهد النصف الأول من 2020 خاصة الشهر الأخير منه تسجيل أسعار الذهب في مصر مستويات تاريخية جديدة، حيث كسر سعر الجرام عيار 24 حاجز الـ 900 جنيه لأول مرة، إلى جانب وصول سعر الجرام عيار 21 إلى مستوى 800 جنيه لأول مرة أيضا.

ويرصد مصراوي تطور أسعار الذهب في مصر للجرام عيار 21 بشكل شهري خلال النصف الأول من العام الجاري من خلال الجراف التفاعلي التالي: أضغط هنا: