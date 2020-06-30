دراسة: 80% زيادة في التسوق عبر الإنترنت و20% بالمدفوعات الإلكترونية

كتبت- شيماء حفظي:

أظهرت دراسة لشركة Visa أن هناك 80% زيادة في عدد المستهلكين الذين يتسوقون من خلال الإنترنت بسبب أزمة كورونا.

وأوضحت الدراسة أن هناك 20% زيادة في عدد المستهلكين الذين يدفعون عبر الإنترنت من خلال البطاقات والمحافظ الإلكترونية.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك 78% زيادة في المستخدمين للدفع الغير تلامسي و44% زيادة لمستخدمي QR code وللمتسوقين عبر الإنترنت.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء إن الدراسة كشفت أن 44% من المشاركين في الاستطلاع في مصر توقفوا عن الذهاب للتسوق في المتاجر وذلك منذ بداية الوباء.

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من 43% من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الدفع النقدي أقل وهناك زيادة في معدل مستخدمي المدفوعات الرقمية.

وقالت الشركة إنه من المتوقع أن تكون هذه التحولات في سلوك المستهلكين الناجمة عن COVID- 19 "الوضع الطبيعي الجديد" مع اكتساب المزيد من الثقة لدى المستهلكين في المدفوعات الرقمية.

ويعتقد 85% من المتسوقين الحاليين من خلال الإنترنت الذين شملهم الاستطلاع أنهم سيواصلون التسوق عبر الإنترنت أكثر بعد انتشار الوباء، بحسب الدراسة.

وقال أحمد جابر، المدير العام لشركة Visa شمال أفريقيا:" يظهر استطلاع "كن اَمناً" الذي أجرته شركة فيزا أن التغيرات في سلوك المستهلك المصري بسبب الوباء، مثل التحول للتسوق من خلال الإنترنت وزيادة استخدام المدفوعات الرقمية، والتي من المرجح أن تستمر حتى بعد الجائحة".

وأوضح أن هذا أمر مهم بالنسبة للشركات التي تضع استراتيجيات للمستهلك والسوق عموماً بعد أزمة COVID- 19 ومع زيادة الاستخدام بين المستخدمين ذوي الخبرة والذين سيتخدمونه للمرة الأولى.

وأظهر الاستطلاع أن 13% فقط من المصريين يقومون بإلغاء قائمة مشترياتهم من على الإنترنت نظراً لتأخر اجراءات المصادقة أو فشل عملية الشراء.

وأضاف أنه من بين هؤلاء الذين يواجهون مشكلات في إجراء المصادقة أو فشل العملية، هناك 74% منهم يحاولون مرة أخرى بعد مرور وقت طويل، بينما يقوم 37% بمحاولة الشراء من منصة أخرى إلى جانب 27% يقومون بالشراء من أقرب متجر إليهم بالإضافة إلى 30% يقومون بإلغاء فكرة الشراء من أساسه.