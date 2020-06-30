التضامن تشكل لجنة لدراسة موقف المؤسسات الصحفية من صرف العلاوات الخمس

كتبت- ياسمين سليم:

شكلت وزيرة التضامن دراسة لجنة فنية وقانونية لمراجعة كل الحالات المتضررة من المؤسسات الصحفية من عدم استحقاق العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن الوزيرة، نيفين القباج، استقبلت ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وخلال اللقاء تم مناقشة عدة موضوعات تتعلق بأوضاع الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية والهيئات التابعة لها.

وذكر البيان أن نقيب الصحفيين استعرض مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين نقابة الصحفيين ووزارة التضامن الاجتماعي على رأسها قواعد استحقاق الصحفيين ممن بلغوا سن المعاش منذ عام 2006 وحتى الآن لمتجمد العلاوات الخاصة.

وبحسب البيان فإن الوزيرة أحالت الأمر إلى لجنة فنية والقانونية بهيئة التأمينات الاجتماعية لمراجعة كل الحالات المتضررة من المؤسسات الصحفية.

وستنعقد اللجنة الأسبوع القادم وسيتم إطلاع نقيب الصحفيين على نتائج اجتماعاتها فيما يخص موقف المؤسسات الصحفية.

وقالت الوزيرة في البيان إن الوزارة حريصة على أن يحصل كل الصحفيين على حقوقهم ويستفيدوا من كافة الامتيازات المتاحة وفق القانون تقديراً لدورهم التنويري واعلاءًا لدور هيئة التأمينات التي ترعى مصالح أصحاب المعاشات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حريصة على مصالح أصحاب المعاشات بشكل عام ولا يمكن أن تسمح بإلحاق أي ضرر بأصحاب المعاشات وكذلك تطبيق القانون فيما يخص قواعد استحقاق العلاوات الخمس.

وتصرف العلاوات الخمس لكل من خرج على المعاش من يوليو 2006 وحتى يوليو 2015.