توفيق: برنامج الطروحات الحكومية معلق لحين تحسن الأسواق العالمية

كتبت-شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام؛ إن برنامج الطموحات الحكومية في مصر معلق لحين تحسن الأسواق العالمية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أن الوزير قال في تصريحات لوكالة "بلومبرج" إن "برنامج الطروحات الحكومية معلق لحين تحسن أحوال الأسواق العالمية".

وكانت مصر أعلنت عن برنامج لطرح حصص من عدد من الشركات الحكومية في البورصة؛ في 2018 لكنها لم تنفذ منه سوى طرح حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان في 2019.

وتعتزم الحكومة طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة خلال العام الجاري لكنها أجلت عملية الطرح بسبب تداعيات أزمة كورونا على الأسهم وأسواق المال العالمية.