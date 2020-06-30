أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

توفيق: برنامج الطروحات الحكومية معلق لحين تحسن الأسواق العالمية

03:30 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
توفيق: برنامج الطروحات الحكومية معلق لحين تحسن الأسواق العالمية

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

كتبت-شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام؛ إن برنامج الطموحات الحكومية في مصر معلق لحين تحسن الأسواق العالمية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أن الوزير قال في تصريحات لوكالة "بلومبرج" إن "برنامج الطروحات الحكومية معلق لحين تحسن أحوال الأسواق العالمية".

وكانت مصر أعلنت عن برنامج لطرح حصص من عدد من الشركات الحكومية في البورصة؛ في 2018 لكنها لم تنفذ منه سوى طرح حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان في 2019.

وتعتزم الحكومة طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة خلال العام الجاري لكنها أجلت عملية الطرح بسبب تداعيات أزمة كورونا على الأسهم وأسواق المال العالمية.

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الأسواق العالمية

الخبر التالى:

التضامن تشكل لجنة لدراسة موقف المؤسسات الصحفية من صرف العلاوات الخمس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 66754

    عدد المصابين

  • 17951

    عدد المتعافين

  • 2872

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10337836

    عدد المصابين

  • 5609296

    عدد المتعافين

  • 506152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تحذير و5 نصائح.. الأرصاد: طقس الأربعاء حار والدرجات ترتفع بدءا من الخميس