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مشتريات محلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الثلاثاء

03:00 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
مشتريات محلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الثلاثاء

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.13% مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 10764 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.15%، مؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.85%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 136 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 21.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 114.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.91% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 10750 نقطة.

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