بنكا الأهلي ومصر يستعدان لصرف المعاشات في الإجازة بتغذية ماكينات الـATM

كتبت- منال المصري:

قال مسؤولون في بنكي الأهلي ومصر، إن ماكينات الصراف الآلي (ATM) الخاصة بالبنكين ستعمل بكامل طاقاتها القصوى، بدءا من غدٍ الأربعاء وحتى يوم السبت المقبل، وذلك تزامنا مع إجازة ممتدة لفترة 4 أيام للبنوك التي تنتهي ميزانياتها في 30 يونيو من كل عام ومن بينها البنكين.

وتأتي هذه الاستعدادات أيضا تزامنا مع بدء صرف معاشات شهر يوليو غدا بالزيادة الجديدة وصرف الدفعة الأولى فروقات ضم العلاوات الخمس للمستفيدين من أصحاب المعاشات، وهو ما قد يتم عبر ماكينات الصراف الآلي في البنوك خاصة بعد إلغاء رسوم السحب من ماكينات أي بنك لمدة 6 أشهر بدءا من مارس الماضي.

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارا من صباح غد الأربعاء

وأكدت الوزيرة أنه تم التنسيق مع البنوك العاملة في مصر لتغذية ماكينات الصراف الآلي بالعملات اللازمة وبصفة منتظمة اعتبارا من صباح الغد.

وكان البنك المركزي قرر تعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس المقبل بمناسبة ثورة 30 يونيو، فيما قرر تعطيل العمل يوم الأربعاء أيضا للبنوك العامة التي تنتهي ميزانياتها في 30 يونيو، وذلك بمناسبة نهاية السنة المالية، بحسب بيان للمركزي الأحد الماضي.

وتتضمن البنوك التي تنتهي ميزانيتها في نهاية يونيو، وهو ما يعني أنها ستغلق يومي الأربعاء والخميس، 5 بنوك فقط هي: الأهلي المصري، ومصر، والعقاري، والزراعي المصري، والمصري لتنمية الصادرات، على أن تعاود للعمل يوم الأحد المقبل.

وأشار مسؤولون بنكي الأهلي ومصر، إلى أنه تم إجراء عمليات الصيانة اللازمة لماكينات الصراف الآلي التابعة للبنكين على مستوى أنحاء الجمهورية، موضحين أن هناك خطة طوارئ مفعلة في أيام إجازات البنوك تركز على الاعتماد الكلي على ماكينات الصراف الآلي.

وذكروا أن هذه الخطة تتضمن تغذية ماكينات الصراف الآلي بالنقد اللازم على مدار اليوم، ومراقبة جودة عمل الماكينات من خلال تخصيص دوريات لهذا الغرض، وذلك تفاديا لوقوع أي أعطال طارئة، من أجل إتاحة خدمة الصرف والإيداع للعملاء.

وأوضح مسؤلو البنكين أن أعطال أي ماكينة قد تختلف من سبب إلى آخر ومنها حشر العميل مبالغ نقدية كبيرة أثناء عملية الإيداع مما يتسبب في خروجها عن الخدمة، أو بسبب زيادة ضغط الاستخدام في مناطق محددة، وغيرها من الأسباب، ولكن معالجة هذه الأعطال تتم بشكل فوري.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك، التي يتجاوز عددها 4 آلاف ماكينة، ستعمل على مدار 24 ساعة يوميا بكامل طاقاتها القصوى على مستوى أنحاء الجمهورية مع بدء العطلة الرسمية للبنك من غدٍ وحتى يوم السبت المقبل.

وأشار إلى تكثيف مجهودات البنك لاستمرار عمل ماكينات الصراف الآلي في أيام الإجازات من إجراء عمليات الفحص والصيانة، وتحديد دوريات للموظفين لمراقبة جودة عمل الماكينة، وسرعة إبلاغ المدير المختص في حال خروج ماكينة عن العمل في منطقة محددة من أجل عودتها سريعا للعمل مرة أخرى.

وتتباين عدد مرات تغذية ماكينات الصراف الآلي على مدار اليوم من منطقة إلى أخرى، فبعض المناطق تحتاج لتغذية الماكينات المتوفرة فيها أكثر من مرة على مدار اليوم لزيادة كثافة الاستخدام، وهناك مناطق أخرى لا تحتاج تغذية الماكينات الموجودة فيها سوى مرة واحدة بسبب عدم وجود كثافة في الإقبال عليها، بحسب أبو الفتوح.

وأكد أبو الفتوح أن المبالغ اللازمة لصرف معاشات المواطنين ستكون جاهزة في الماكينات في مواعيدها بداية من غدا، وستتم إتاحة خدمات الصرف والإيداع بانتظام لجميع عملاء البنك.

وقال مصدر مسؤول في بنك مصر، إن هناك مجهودات مكثفة من البنك لضمان جودة واستمرار عمل ماكينات الصراف الآلي بشكل منتظم وضمانا لعدم توقفها عن أداء الخدمة.

وأضاف أن إغلاق البنك جميع فروعه على مستوى الجمهورية بداية من غد طبقا لتعليمات البنك المركزي، يدفع البنك إلى الاعتماد على ماكينات الصراف الآلي في تقديم جميع خدمات الصرف والإيداع للعملاء.

وأكد المصدر ربط نظام ماكينات الصراف الآلي بتليفون كل مدير فرع مختص بالمنطقة المتواجدة فيها الماكينة، وذلك لاستقبال إشارات إنذار في حال وقوع عطل بالماكينة، أو نفاد النقدية، ليتم التحرك سريعا لإصلاح العطل أو إعادة تغذية الماكينة مرة أخرى.

وأشار إلى أن خروج أي ماكينة عن العمل يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة البنك منها قيام العميل حشر الفلوس في درج الإيداع مما يتسبب في توقفها عن العمل، أو بسبب زيادة ضغط الاستخدام بين العملاء في منطقة محددة.

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