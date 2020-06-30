أخبار البنوك.. قسم جديد في مصراوي لتغطية القطاع المصرفي

أطلق مصراوي قسما جديدا متخصصا في أخبار البنوك (اضغط هنا) من أجل تغطية أوسع وأشمل للقطاع المصرفي المصري.

ويأتي إطلاق القسم الجديد في وقت يلعب فيه القطاع المصرفي دورا كبيرا في دعم الاقتصاد ومساندة الشركات من أجل استعادة مسار التعافي والنمو.

ومن خلال فريق محترف يغطي قسم أخبار البنوك كل ما يتعلق بمبادرات البنك المركزي لتقديم تمويل ميسر للشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما يقدم مصراوي في القسم الجديد مجموعة متنوعة من الخدمات والأخبار عن أسعار العملات وشهادات الادخار وبطاقات الائتمان والحسابات البنكية من أجل معرفة أكبر عن كل ما يحتاجه القارئ عن الخدمات البنكية المختلفة.

ويتزامن إطلاق قسم أخبار البنوك مع اقتراب تطبيق قانون جديد للبنوك يستهدف تطوير ورفع كفاءة الجهاز المصرفي وتقديم خدمات جديدة ومتنوعة للعملاء.

ويقدم قسم أخبار البنوك كل ما هو جديد عن الخدمات الإلكترونية والرقمية التي توسعت فيها البنوك بقوة خلال الفترة الأخيرة وأيضا وسائل الدفع الإلكتروني.

القسم يعد أحد الإصدارات الجديدة المتخصصة التي تطلقها مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تملك مواقع " مصراوي ويلاكورة والكونسلتو وشيفت "، وإضافة نوعية لمحتواها ومنتجاتها الإخبارية وسعيها لخدمة الجمهور.