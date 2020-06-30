موعد الصرف وطريقة الاستعلام.. تفاصيل زيادات معاش شهر يوليو

كتبت- ياسمين سليم:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدًا الأربعاء صرف معاشات شهر يوليو مصحوبة بالزيادة السنوية وإضافة الدفعة الأولى من مجمدات العلاوات الخمس للمستحقين من أصحاب المعاشات.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن مواعيد صرف المعاشات، والتي ستبدأ غدًا لكل أصحاب المعاشات من ماكينات الصراف الآلي، على أن يتم تقسيم مواعيد صرف المعاشات حسب قيمة كل معاش من مكاتب البريد وهيئة التأمينات كالتالي:

ويتضمن معاشات شهر يوليو زيادة تبلغ قيمتها 14% من قيمة المعاش لكل أصحاب المعاشات.

وبالنسبة لمستحقي العلاوات الخمس وعددهم 2.4 مليون مستحق، ستضاف قيمة هذه العلاوات أولًا، ثم تحسب الزيادة البالغة 14% على قيمة المعاش بعد إضافة العلاوات الخمس.

وستصرف الوزارة أول دفعة من المتجمدات الخاصة بالعلاوات الخمس مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير ٢٠٢١ والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.

ويستحق العلاوات الخمس كل من خرج إلى المعاش من ١ يوليو ٢٠٠٦ وحتى ١ يوليو ٢٠١٥.

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابطًا إلكترونيًا اضغط هنا للاستعلام عن مستحقي العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لكن الرابط يواجه مشكلات تقنية نظرًا لزيادة الضغط عليه.

وعقب الدخول للرابط يتيح الموقع الاستعلام عبر طريقتين؛ أولاهما: بالرقم القومي واسم الأم، والثانية: عبر الرقم التأميني.

ويظهر لصاحب المعاش قيمة الفرق الشهري من العلاوات الخمس وقيمة المتجمدات والقسط الشهري من المتجمدات والذي سيبدأ صرفها بداية من غدًا.

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