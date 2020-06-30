قطاع الأعمال: طرح أتوبيسين يعملان بالغاز الطبيعي نهاية العام

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة الهندسية للسيارات ستطرح أتوبيسين يعملان بالغاز الطبيعي نهاية العام الجاري أحدهما بطول 8 أمتار والآخر 12 مترًا.

ودعا الوزير، شركات الصناعات المغذية للسيارات للتواصل مع الشركات التابعة للوزارة لتوفير احتياجات الشركات محليا وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.

وخلال لقاء، مع جمعية رجال الأعمال، أوضح الوزير أن الوزارة حريصة على إحياء شركة النصر للسيارات بإنتاج سيارات كهربائية في ظل التوجه العالمي نحو هذه الصناعة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دونج فينج الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة سنويا تحت العلامة التجارية المميزة لشركة "النصر" ما يمثل نحو 12% من الطلب في السوق، بحسب الوزير.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من الدراسات والخطط التفصيلية لهذا المشروع في غضون 3 أشهر تمهيدا لتأهيل المصنع لبدء الإنتاج نهاية عام 2021.

أكد الوزير أنه يجري تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة لشركة مصر للسياحة لإعادتها إلى مكانتها والمنافسة بقوة بفكر وآليات وإدارة القطاع الخاص.

وأوضح أنه سيتم إطلاق منصتها الإلكترونية قريبا باسم "طوف وشوف" لتوفير مقاصد سياحية غير تقليدية عبر تطبيق إلكتروني لتشجيع السياحة الداخلية مع تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.