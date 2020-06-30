ورشة عمل الأحد المقبل عن رفع قيمة صناعة البرمجيات في مصر
كتب- علاء حجاج:
أعلنت اليوم منظمة اتصال بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن تنظيمها لورشة عمل بعنوان "رفع قيمة منظومة صناعة البرمجيات بأقل تكلفة وفي أسرع وقت" وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 5 يوليو 2020 .
يستهدف اللقاء التعريف بالأدوات الحديثة التي تمكن من تحقيق القيمة القصوى لشركات البرمجيات من خلال التفكير المنظومي الذي يعد أساس العمل العصري الناجح، واستخدام أدوات النمذجة فى إعداد الخطط، وصياغة الأهداف.
ويتحدث في هذا اللقاء كل من الدكتور أحمد الحفناوي أستاذ هندسة النظم بجامعة القاهرة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المعرفة للجميع ، المهندس محمد خيري مقرر لجنة مواصفات تكنولوجيا المعلومات بالهيئة المصرية للمواصفات والجودة ، منال أمين عضو مجلس أمناء مؤسسة المعرفة للجميع ،الدكتور حسام الصماد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات .
يأتي هذا فى إطار برنامج تطوير ورفع كفاءة شركات البرمجيات وإطلاق طاقاتها لدفعها فى مسار النمو المستدام.
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