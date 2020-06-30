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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء

10:16 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.1% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 10760 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.77%، مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.63%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.91% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 10750 نقطة.

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