البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.1% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 10760 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.77%، مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.63%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.91% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 10750 نقطة.