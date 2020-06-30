تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 2 و3.75 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.75 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
البطاطس بين 2 و3.75 جنيه.
البصل بين 2 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفاصوليا بين 3 و7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.
البامية 15 جنيها.
أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.
التفاح البلدي بين 5 و9 جنيهات.
البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 5 و9 جنيهات.
المشمش بين 7 جنيهات و11 جنيها.
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