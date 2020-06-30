تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 2 و3.75 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.75 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 2 و3.75 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفاصوليا بين 3 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

البامية 15 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

التفاح البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 5 و9 جنيهات.

المشمش بين 7 جنيهات و11 جنيها.