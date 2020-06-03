تجديد تعيين المصفي العام لشركة القومية للأسمنت 6 أشهر

كتبت – شيماء حفظي:

وافقت الجمعية العامة العادية، للشركة القومية للأسمنت – تحت التصفية – على تجديد تعيين إبراهيم المانسترلي المصفى العام للشركة ومعاونوه لمدة ستة أشهر اعتباراً من 4/5/2020 وبنفس الأتعاب المقررة حالياً .

وكانت الشركة القابضة، وافقت على تعيين المانسترلي، مصفيا عاما للشركة في أكتوبر الماضي، بعد استقالة المصفي العام السابق لها الذي تم تعيينه في أكتوبر 2018، وقت إعلان الجمعية العامة غير العادية قرار إغلاق الشركة. وقبل تعيينه شغل المانسترلي منصب رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

واعتمدت الجمعية العامة، التي انعقدت أمس الثلاثاء، قائمة المركز المالي للشركة القومية للأسمنت، عن الفترة فى 30/9/2019 وكذا حسابات التصفية عن الفترة من 1/10/2019 حتى 30/9/2019 بصافى خسائر بنحو 229.5 مليون جنيه .

كما تم إطلاع الجمعية على تحقيق حجم إيرادات للتصفية خلال الـ (7) أشهر السابقة بقيمة نحو 110 ملايين جنيه.