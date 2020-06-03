سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه لأعلى مستوى في 5 أشهر ونصف

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعه اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس.

وصعد متوسط سعر صرف الدولار بنحو 10 قروش اليوم ليصل إلى 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي فإن سعر الدولار مقابل الجنيه وصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف ديسمبر الماضي، أي منذ 5 شهور ونصف عندما كان 16.15 جنيه للبيع و16.05 جنيه للشراء.

وقال مصرفيون، لمصراوي، إن ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية، وزيادته فوق مستوى 16 جنيها يرجع إلى زيادة الطلبات على الاستيراد، وعودة مسيرة خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين، من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.

وأضافوا أن هذه الزيادة في الطلب على الدولار تتزامن مع تراجع التدفقات الدولارية على مصر بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا.

وتسبب فيروس كورونا في تراجع موارد العملة الصعبة من السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، وخروج الاستثمارات غير المباشرة.

وخلال تعاملات اليوم، صعد سعر العملة الأمريكية 10 قروش في بنكي الأهلي ومصر إلى 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 10 قروش في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية 10 قروش في بنك الإسكندرية إلى 16.02 جنيه للشراء، و16.12 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 7 قروش بنك كريدي أجريكول إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 10 قروش في بنك البركة إلى 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 26 قرشا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.