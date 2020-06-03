عمومية مصر الجديدة توافق على مجلس الإدارة الجديد

كتبت –شيماء حفظي:

اعتمدت الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قرار الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بتعديل مجلس الإدارة، وفقا لمحضر الجمعية المرسل للبورصة اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة، في محضر الجمعية العامة، إنه اعتماد تعيين الدكتور خالد زكريا العادلي، رئيسا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، والمهندس تامر محمد ناصر عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا.

وأوضح البيان أن مجلس الإدارة يتضمن تعيين المهندس إسماعيل محمود إسماعيل عضوا منتدبا للشؤون الفنية والتنفيذ، وسهر الماطي عضوا منتجبا للشؤون المالية والإدارية، ومحمد مصطفى الأهواني عضو بمجلس الإدارة غير تنفيذي.

وقالت الشركة، إنه تم اعتماد تشكيل المجلس الجديد بدءا من 22 مايو 2020 ولمدة عام، وذلك بعد قبول استقالة مجلس الإدارة السابق للشركة.

كما وافقت الجمعية العامة ير العادية للشركة على تعديل البند (ب) من المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة ليصبح "القيام بالتطوير العقاري بنفسها أو عن طريق الغير بتجهيز الأراضي وتخطيطها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات اللازمة للعمران، طبقا للقوانين السارية، كما تقوم الشركة لحسابها أو لحساب الغير بإعداد وتنفيذ ما يعهد إليها من مشروعات التخطيط والتعمير وتقسيم الأراضي وإنشاء المدن الجديدة، والقرى السياحية، وما يلزم لهذه المشروعات من مختلف المرافق".

ووافقت الجميعة أيضا على إضافة بند (ي) للمادة الثالثة من نظام الشركة ليكون "توزيع وبيع الكاقة الكهربائية شواء بمعرفة الشركة أو الغير".

واعتمدت الجمعية العامة للشركة، الموازنة التقديرية للعام املالي المقبل 2020 – 2021 بإيرادات مستهدفة نحو 1.7 مليار جنيه وصافي ربح 562.1 مليون جنيه.

وأوصت الجمعية العامة للشركةن بإعداد دراسة تسويقية متخصصة لتفادي الركود العقاري، والاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة المعروفة ذات الخبرة داخليا وخارجيا، في ذلك المجال، لزيادة المبيعات وتعظيم الربحية على أن توافى لجنة الاستثمار بالشركة القابضة بتلك الدراسة خلال شهرين.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.