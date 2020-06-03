الدولار يرتفع 10 قروش أمام الجنيه خلال ساعتين ويصل إلى ١٦.١٣ جنيه في بنك القاهرة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك بنحو 10 قروش خلال ساعتين من بدء تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقر السعر في بنكين أخرين.

وصعد سعر العملة الأمريكية 10 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 10 قروش في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 5 قروش بنك كريدي أجريكول إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية 5 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.97 جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.91 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.