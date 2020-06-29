الاستثمار القومي: 14 مليار جنيه مبيعات الشهادة ذات العائد 14% في شهرين

كتبت- منال المصري:

قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، لمصراوي، إن مبيعات شهادة الاستثمار أجل عامين ذات العائد 14% حققت مبيعات بقيمة 14 مليار جنيه خلال أول شهرين من طرحها في فروع البنك الأهلي المصري.

وبدأ البنك الأهلي المصري قبل نهاية شهر أبريل الماضي في بيع شهادة الاستثمار "ب"، التابعة لبنك الاستثمار القومي، بعائد 14% سنويا، بأجل عامين، ودورية صرف للعائد كل 3 شهور، حيث يتيح البنك الأهلي بيعها من خلال فروعه أو عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة به.

ويتزامن طرح شهادة الاستثمار "ب" أجل عامين، مع استمرار بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادات الادخار ذات العائد 15% والتي تبلغ مدتها عام واحد فقط، حيث بدأ طرحها في 22 مارس الماضي.

وتجاوزت مبيعات شهادة الـ 15% في بنكي الأهلي ومصر 200 مليار جنيه منها 150 مليار جنيه في البنك الأهلي بعد مرور 3 أشهر علي طرحها، بحسب تصريحات مسؤولي البنكين.

ويظهر حجم المبيعات تفضيل الكثير من العملاء شراء الشهادة ذات العائد 15% مقارنة بالشهادة ذات العائد 14%، رغم أن الثانية أطول أجلا من الأولى.

وفسر مديرو الفروع، في تقرير سابق لمصراوي، الإقبال البطيء من العملاء على شهادة الـ 14% إلى أنهم يفضلون الشهادة ذات عائد 15% أكثر، نظرا لأن الشهادة الأولى تصرف العائد شهريا بينما الثانية تصرف العائد كل 3 أشهر، فضلا عن تغليب العميل سعر الفائدة الأعلى عن المدة.